Acreana Raissa Barbosa e Wellington terminam noivado em meio a troca de acusações

Raissa Barbosa anunciou na madrugada de quinta (28) para sexta (29) que seu relacionamento com Wellington chegou ao fim. O casal, que já havia tido um relacionamento e se separado, ficou noivo no início do mês em uma viagem a Dubai.

O casal apareceu discutindo em uma live no perfil de Wellington no Instagram e o vídeo está curculando nas redes sociais desde quinta. Nas imagens, ele aparece com marcas no rosto e se desviando de investidas de Raissa. “Eu não tenho currículo de agressão, você tem”, diz ele no vídeo.

Nos stories, Raissa explicou que a briga começou após ela comparecer em uma festa privada em um motel. “Eu estava em um relacionamento com uma pessoa que assim que eu cheguei em casa começou a ficar alterado (…) ele não aceitou eu não ter levado ele para a festa”, escreveu. “Ligou a live na intenção de me difamar falando que eu o agredi, quando na verdade eu me defendi dele”, ela explicou. “Ele não aceita o término. É tão tóxico que não aceita meus trabalhos e sempre briga por ciúmes.”

