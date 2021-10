Advogado é suspeito de matar a namorada, de 21 anos, dentro de apartamento em Salvador

Ele foi preso em flagrante após deixar o corpo da vítima no Hospital Geral do Estado (HGE) e fugir. José Luiz foi autuado por feminicídio pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Nesta tarde, a polícia não confirmou se ele segue detido.

O g1 não conseguiu contato da defesa do suspeito, mas falou com o presidente da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Bahia (OAB-BA), Adriano Batista. Segundo ele, a versão de José Luiz é de que agiu para se defender.