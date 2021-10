Alexandre Frota afirma que namorou Marisa Monte nos anos 1980

Alexandre Frota, 57, já teve relacionamentos com diversas famosas e até foi casado com Claudia Raia, 54, mas deixou os internautas surpresos com a revelação de um namoro que permaneceu secreto por quase 40 anos. O deputado federal pelo PSDB-SP afirmou que namorou a cantora Marisa Monte, 54, nos anos 1980.

“Conheci a Marisa Monte há muitos anos, no Rio, fazendo uma peça do Miguel Falabella, a ‘Rocky Horror Show'”, afirmou em entrevista ao podcast Love Treta, de Rafael Cortez. “Ela foi minha namorada, ninguém sabia.”

Procurada pelo F5 por meio de sua assessoria de imprensa, a cantora não comentou o assunto até a última atualização deste texto. Nas redes sociais, a cantora também não se manifestou.

Veja a matéria completa clicando AQUI.