Alívio: Sena Madureira segue sem internações de pacientes por covid-19

A realidade atual em Sena Madureira com relação a covid-19 contrasta com o que foi verificado em meses anteriores. Há dias, não ninguém internado no Hospital João Câncio Fernandes por conta da doença.

O declínio é constatado também no número de casos confirmados. “Graças a Deus, a situação atual é tranquila. Não temos nenhum morador internado aqui no Hospital por conta da Covid. Mas, é válido lembrar que já vivenciamos uma situação dramática em meses anteriores, onde todos os leitos do Hospital de campanha foram ocupados”, comentou Michael Kelles, Gerente-administrativo do Hospital de Sena.

Paralelo a essa redução nos casos da covid-19 e nas internações, ocorre a campanha de vacinação contra a doença. Até a presente data, segundo dados da saúde municipal, mais de 24 mil moradores de Sena Madureira já tomaram a 1ª dose da vacina. Com relação a 2ª dose, já são mais de 15 mil imunizados.

Além disso, 100 moradores, entre idosos e trabalhadores da saúde já receberam a dose de reforço. Tal dose está sendo ofertada para idosos com 60 anos de idade em diante que tenham tomado a 2ª dose há 6 meses.

No que tange a vacinação em geral, podem receber o imunizante as pessoas com 12 anos de idade em diante, sem comorbidades.