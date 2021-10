Ator de Hollywood Alec Baldwin é visto aos prantos após acidente fatal em set de filmagens

Nesta quinta-feira (21), um acidente trágico marcou o set de filmagens do filme “Rust”, em Santa Fé, no Novo México. O ator e diretor Alec Baldwin disparou uma metralhadora cenográfica, matando acidentalmente Halyna Hutchins, diretora de fotografia, e ferindo Joel Souza, diretor.

Depois do acidente fatal, Baldwin foi visto transtornado e aos prantos do lado de fora do set. Segundo o jornal Santa Fe New Mexican, o ator foi flagrado no estacionamento do local, visivelmente abalado.

Baldwin foi ao escritório do xerife e forneceu uma declaração aos investigadores “de boa vontade”, de acordo com o porta-voz do local, Juan Ríos.

“Estamos tratando isso como faríamos com qualquer outra investigação”, disse Ríos, afirmando que os oficiais ainda estavam decidindo se o que ocorreu foi um acidente.

A Rust Movie Productions divulgou um comunicado em que afirma que a produção foi interrompida por enquanto: “A segurança de nosso elenco e equipe continua sendo nossa maior prioridade”, dizia a nota.

No longa “Rust”, Baldwin interpreta o bandido Rust, o qual o neto de 13 anos foi condenado por uma morte acidental.

A vítima do acidente

Halyna Hutchins, de 42 anos, era uma cinegrafista ucraniana de Los Angeles. Ela se formou em jornalismo internacional pela Universidade Nacional de Kiev, na Ucrânia e atuou como diretora de fotografia para o longa-metragem Archenemy.

Após levar o tiro acidental, ela foi transportada de helicóptero para o Hospital da Universidade do Novo México, onde faleceu. Já Joel Souza foi levado de ambulância ao Centro Médico Regional Christus St. Vincent e segue tratando dos ferimentos.