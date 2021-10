Ator é morto por tiro após ser perseguido pela polícia ao ser visto em caminhão bêbado

Neste sábado (30/10), a morte de um ator mexicano se tornou assunto nas redes sociais e em diversos veículos de mídia internacionais. As circunstâncias do óbito do artista ainda estão sendo investigadas, considerando a situação em que ocorreu, em uma estrada mexicana.

Octavio Ocaña, que tinha 22 anos de idade, se tornou famoso por sua atuação como o personagem Benito Rios na série de televisão Necinos da Televisa. Ele estava em um caminhão em Cuautitlán Izcalli, no México, quando morreu vítima de um tiro. Carlos Jiménez, jornalista, contou que Octavio estava no caminhão com alguns amigos e com armas. Os três indivíduos estavam bebendo e a polícia pediu para pararem o veículo, o que não fizeram. As autoridades teriam começado uma perseguição e Octavio foi atingido por uma bala. Ainda não está claro como o disparo ocorreu, pois, os agentes confirmaram que perseguiram o ator, porém não atiraram contra ele. Leia mais em IG, clique AQUI!