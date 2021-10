Atriz morre durante sono ao ser atingida por ‘bala perdida’ de vizinho

A atriz Carlether Foley morreu aos 36 anos, enquanto dormia, ao ser atingida por uma bala perdida atirada por um vizinho. Segundo o site do canal de TV norte-americano KTRK-TV, a bala atravessou a parede que separava os apartamentos do prédio e atingiu Foley na cabeça.

O corpo da atriz foi achado por seu filho de 17 anos, Keyandre. Foi o adolescente que chamou a emergência, mas quando os médicos chegaram ao local a atriz já estava morta. O ocorrido foi na cidade de Duluth, no estado norte-americano da Georgia.Em depoimento à KTRK-TV, o filho da atriz lamentou: “Nada disso parece real. Fui eu que encontrei a minha mãe. Nada disso faz sentido. Eu não entendo. Ela nunca incomodou ninguém, ela não fez nada”.

Foley tinha em seu currículo a comédia ‘Screwed Up Christmas’ (2018) e o drama ‘Behind Closed Doors’ (2020). Ela ainda trabalhou em dois filmes atualmente em pós-produção e sem datas de lançamento anunciadas: ‘Slice O’ Cake’ e ‘The Friend Zone’.

Os investigadores do caso acharam o buraco da bala na parede e interrogaram o vizinho, Maxwell Williamson (22 anos). Ele explicou que havia esquecido que a arma estava carregada enquanto ele a limpava, sendo o disparo acidental.

O filho da atriz está ficando atualmente com a mãe dela, Jaqueline, que também falou com a imprensa dos EUA: “Nunca vivi nenhuma dor como a dor que estou sentindo. Não sei o que fazer”.

Ela ainda mandou uma mensagem a Maxwell Williamson: “Você não tinha o direito de tirar o meu bebê de mim. Você não podia tê-la tirado do filho dela. Ele tem 17 anos. Ele está no último ano do colégio. Você machucou a minha família. Você tirou o meu bebê’.