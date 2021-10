Avô leva tapa no rosto e revida atirando no pescoço do neto que fica gravemente ferido

Rapaz identificado apenas pelo primeiro nome, Welison, de 22 anos, foi socorrido em estado grave após ser atingido por um tiro no pescoço, no final da tarde deste domingo (03), em Aquidauana, a 135 quilômetros de Campo Grande. O avô é o principal suspeito do crime e a motivação, de acordo com a polícia, seria um tapa no rosto.

Informações de testemunhas são de que avô e neto já conviviam em uma situação de conflitos. Neste domingo, por volta das 18 horas, estavam ingerindo bebidas alcoólicas, quando em determinado momento, o rapaz deu um tapa no rosto do avô, por motivo fútil.

O homem de 66 anos então pegou uma arma de fogo e efetuou um disparo contra o neto, o atingindo no pescoço. O idoso fugiu em uma moto.

A vítima foi socorrida pela Polícia Militar e levada ao Pronto Socorro da cidade, mas devido a gravidade, foi transferida para a Santa Casa de Campo Grande. Ele se encontra em estado estável no momento e deve passar por cirurgia para correção da fratura, de acordo com a comunicação do hospital.