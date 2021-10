Bebê de 1 ano morre baleado no Rio de Janeiro enquanto cortava cabelo

Outros dois homens foram mortos no mesmo tiroteio. As vítimas foram identificadas como Ruan Batista de Souza, de 24 anos, e Renan Felipe Batista Nunes, de 17 anos. Uma outra criança, de 3 anos, também foi baleada e encaminhada para um hospital da região.

“Hoje […] meu filho perdeu a vida cortando cabelo no salão, vítima da violência do estado do Rio de Janeiro. Até quando vamos perder entes queridos? Um ano e 6 meses, meu príncipe. Senhor, misericórdia. Muita dor na minha alma”, escreveu o pai da criança, em uma rede social.

Mário Neto Ferreira Lourenço estava com o pai no salão quando foi atingido por um disparo. A criança chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu.

Um bebê de 1 ano e meio morreu baleado, na tarde dessa segunda-feira (25/10), enquanto cortava cabelo no bairro Jacutinga, em Mesquita, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.

