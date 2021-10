Benefício do INSS de R$ 1.100 para donas de casa; saiba mais

Donas de casa com mais de 65 anos de idade podem receber um benefício do INSS sem nunca ter contribuído com previdência

Apesar de os pagamentos do BPC serem intermediados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), não é preciso possuir contribuições previdenciárias para ser contemplado pelo benefício, sendo um auxílio de caráter assistencial.

A possibilidade para donas de casa se desdobra através do Benefício de Prestação Continuada, mais conhecido como BPC/Loas. Este auxílio destina um pagamento mensal no valor de um salário mínimo (R$ 1.100 em 2021) a idosos com idade igual ou superior a 65 anos ou pessoas portadoras de alguma deficiência.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!