Bocalom exonera diretora-presidente do Saerb e cargo será acumulado pela secretária de Saúde

Em meio ao lento processo de reversão do sistema de água e esgoto de Rio Branco do Governo do Estado para a Prefeitura, a diretora-presidente do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), Pollyana Garcia Lima Souza, foi exonerada nesta terça-feira (19).

Segundo decreto publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), a saída de Pollyana ocorre a pedido da agora ex-gestora. Na mesma edição do DOE, o prefeito nomeou a secretária de Saúde do Município, Sheila Andrade Vieira, para responder cumulativamente pelo cargo.