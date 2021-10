Calegário e Gladson se reúnem com empresas terceirizadas em Rio Branco

O deputado estadual Fagner Calegário, acompanhado do governador Gladson Cameli, se reuniu com representantes de empresas terceirizadas na tarde de quarta-feira (27), na sede do Sindicato das Empresas de Asseio, Limpeza, Conservação, Trabalho Temporário e Serviços Terceirizáveis do Acre.

No encontro, o governador recebeu um documento com dez propostas de melhorias para a prestação de serviços de empresas terceirizadas.

Com a reunião, Calegário busca aproximar as empresas terceirizados e o governador, buscando

propostas e melhorias que possam beneficiar os trabalhadores terceirizados. O parlamentar, que veio da iniciativa privada, traz em seu mandato a bandeira em defesa da categoria terceirizada e por vezes já se mostrou pronto para garantir o direito desta classe.

Na ocasião, Cameli teceu elogios ao deputado: “Esse aqui luta por vocês, viu? Podem confiar”, afirmou o governador.