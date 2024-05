A Copa do Mundo Feminina de 2027 pode ter o Brasil como sede. Na avaliação de técnicos da Fifa, a candidatura brasileira superou sua única concorrente – uma união de Alemanha, Holanda e Bélgica. Na escala de pontuação que vai de 1 a 5, o Brasil tirou nota 4, enquanto a candidatura europeia atingiu a pontuação de 3,7.

O relatório da Fifa com a avaliação das candidaturas foi publicado na noite desta terça-feira (7/5), 10 dias antes da votação que vai decidir onde será disputado o próximo Mundial Feminino. A votação será realizada durante o Congresso da Fifa, a ser organizado na Tailândia e participarão representantes das 211 associações nacionais de futebol.

“A candidatura do Brasil oferece bons estádios, construídos especificamente e geralmente configurados para os maiores eventos internacionais. Apresenta também uma forte posição comercial, com uma combinação de potencial de arrecadação e de eficiência nos custos”, diz relatório de avaliação escrito por executivos da Fifa.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o governo brasileiro, acrescenta o documento de 92 páginas, demonstraram apoio à candidatura e compromisso em sediar o evento, o que é particularmente importante, já que seriam necessários certos investimentos em infraestrutura e serviços para garantir o sucesso do torneio.

“Por último, vale a pena notar que, se a candidatura for bem-sucedida, a América do Sul seria a anfitriã da competição pela primeira vez, o que teria um tremendo impacto na vida do futebol feminino da região”, aponta o relatório.

O relatório da Fifa deu notas para as candidaturas em seis categorias, que incluem estádio, estrutura para times e árbitros, hospedagem, centros de mídia, sedes para fan fest e avaliação comercial.

Brasil oferece 10 estádios

A candidatura do Brasil oferece 10 estádios – quase todos os que foram usados na Copa do Mundo de 2014, com exceção de Arena das Dunas (Natal) e Arena da Baixada (Curitiba). Tanto abertura quanto final seriam no Maracanã.

A candidatura da Europa prevê treze estádios. São cinco arenas na Holanda, quatro na Alemanha e quatro na Bélgica. A abertura seria em Amsterdam, na Johann Cruyff Arena. E a final no estádio do Borussia, em Dortmund.