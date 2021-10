Câmara aprova mudança em ICMS sobre combustíveis que pode reduzir o valor em 2022; entenda

Com amplo acordo, inclusive com partidos de oposição, a Câmara aprovou, nesta quarta-feira (13/10), o texto-base da proposta que muda a cobrança sobre combustíveis pelos estados, o famoso Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O placar de votação ficou em 392 votos a favor, 71 contra e duas abstenções.

A medida, prevista no Projeto de Lei Complementar (PLP) n° 11/21, foi apontada pelo presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), como uma das alternativas para reduzir os preços.

O relator rejeitou todas as emendas apresentadas ao texto. Ainda restam 5 destaques para serem votados pelos deputados. Vencida essa fase, a proposta ainda precisa passar pelo Senado.

A sessão teve inicio com mais de 3 horas de atraso. Lira passou a tarde em reuniões com lideranças partidárias para buscar um acordo que permita a aprovação mais célere da matéria. O projeto foi relatado pelo deputado Dr. Jaziel (PL-CE), que deu parecer favorável. “Essa mudança não pode ser procrastinada”, defendeu o parlamentar.

“Nós entendemos que apesar da oscilação do preço do barril de petróleo, apesar da oscilação do dólar, o ICMS é uma peça que pesa muito no preço final do combustível. Nós entendemos que cada um deve dar sua parcela de contribuição”, defendeu o relator.