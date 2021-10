Centro Universitário Uninorte homenageia professores no Dia do Professor

O dia 15 de outubro celebra o profissional que forma todos os profissionais. Parece clichê, não é? Entretanto, ser professor é isso e, acima de tudo, é formar pessoas que possam lutar por uma sociedade mais justa. Neste sentido, o Centro Universitário Uninorte não poderia deixar de externalizar a gratidão que tem por esses profissionais que fizeram com que a instituição deixasse de ser um sonho e se tornasse realidade. Sem os professores não haveria Uninorte.

Marília Macedo, professora e coordenadora do Núcleo de Apoio Pedagógico, está há dez anos na Uninorte e relata que a data é especial justamente por homenagear o profissional que contribui com a transformação de vidas pela educação. Além disso, o professor “ajuda a construir uma sociedade melhor e mais justa, especialmente do ponto de vista das relações sociais”, acrescenta.

Como professora, Marília fala do desafio de formar um aluno para o mercado de trabalho. “O nível de responsabilidade educacional se eleva à medida que está se fazendo uma entrega à sociedade e a expectativa é que o egresso do ensino superior, agora, profissional na sua área de formação, coloque à disposição da sua comunidade, do seu estado e do mundo, pode-se dizer, o seu talento e o conjunto de suas competências profissionais”.

Mas, para os desafios da profissão, a instituição dispõe de um corpo docente qualificado, são cerca de 314 profissionais divididos em Doutores, Mestres e Especialistas. A instituição busca oferecer como diferencial ao aluno um processo educacional comprometido com os valores defendidos pela instituição, que são: respeito, honestidade, responsabilidade e ética nas relações. E nenhum desses valores seriam alcançados sem a ajuda desses profissionais.

Marília Macedo finaliza afirmando que “o Dia do Professor homenageia pessoas que fazem do exercício de sua profissão um espaço de acolhimento, crescimento e desenvolvimento do ser humano pelo afeto e pelo respeito aos diferentes tempos de aprendizagem e aos diferentes perfis pessoais. O verdadeiro professor não apenas ensina, mas, acima de tudo, está aberto a aprender, pois como diria Paulo Freire, ‘ensinar exige a corporificação da palavra pelo exemplo’. Assim, aquele que se levanta para ensinar deve estar aberto a sentar-se para aprender”.

O Centro Universitário Uninorte deseja um feliz Dia do Professor neste dia 15 de outubro e diariamente.