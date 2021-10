O próximo concurso da Polícia Militar do Amazonas (concurso PM AM) terá idade limite de 35 anos e pode exigir apenas nível médio dos candidatos. As informações foram dadas pelo governador do estado, Wilson Lima.

De acordo com o governador, a mudança se deve ao longo período que o estado ficou sem realizar concurso para a Polícia Militar.

Ainda em seu discurso, Wilson Lima ainda comentou que os novos editais para a área da segurança pública podem ser lançados já no mês de novembro.