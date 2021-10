Concursos públicos: confira editais abertos que ofertam mais de R$ 15 mil em ganhos

Todo mundo que entra no mercado de trabalho almeja receber um bom salário. Especialmente quando essa remuneração vem acompanhada de estabilidade, como no caso dos concursos públicos.

Pensando nisso, o Concursos no Brasil fez uma lista com cinco editais abertos que oferecem pagamentos superiores a R$ 15 mil. Veja:

Concurso MP GO

O Ministério Público do Estado de Goiás tem 39 vagas imediatas para o cargo de Promotor de Justiça. Os ganhos oferecidos são de R$ 28.884,20 para quem tem nível superior em Direito. Mais detalhes:

Outro requisito é ter, pelo menos, três anos de experiência em atividade jurídica;

Há reserva para pessoas com deficiência (PcD) e candidatos negros;

Inscrições abertas até 23 de novembro de 2021 ;

; Taxa de inscrição de R$ 285,00.

Concurso TJ AP

Estão sendo ofertadas 11 vagas mais formação de cadastro reserva (CR) pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. As oportunidades são para Juiz de Direito e têm remuneração de R$ 30.404,40. Mais detalhes:

É necessário ter nível superior em Direito mais três anos (período mínimo) de atividade jurídica;

Inscrições abertas até as 16h do dia 04 de novembro de 2021 ;

; Taxa de inscrição de R$ 304,00.

Concurso DPE PI

Existem cinco vagas mais formação de cadastro reserva para o cargo de Defensor Público na Defensoria Pública do Estado do Piauí. O edital prevê remuneração de R$ 23.152,30. Mais detalhes:

Requer nível superior em Direito, inscrição na OAB e, pelo menos, dois anos de atividade jurídica;

Há reserva para PcD e candidatos negros, quilombolas e indígenas;

Inscrições abertas até 16 de novembro de 2021 ;

; Taxa de inscrição de R$ 231,52.

Concurso PGE CE

A Procuradoria Geral do Estado do Ceará oferta oito vagas imediatas mais CR para Procurador do Estado. Os contratados irão trabalhar 30 horas semanais, recebendo R$ 20.569,31 por mês. Mais detalhes:

Os requisitos são ter nível superior em Direito e registro na OAB;

Reserva para PcD e candidatos negros;

Inscrições abertas até 04 de novembro de 2021 ;

; Taxa de inscrição de R$ 170,00.

Concurso PC MS

Há 236 vagas imediatas para diferentes cargos na Polícia Civil do Mato Grosso do Sul. Dessas, 30 oportunidades são para o cargo de Delegado de Polícia, que conta com remuneração de R$ 17.014,18. Mais detalhes: