Copa Verde: Rio Branco joga mal é eliminado pelo Nova Mutum-MT

Um revés sofrido na tarde desta quarta-feira (20), na Arena da Floresta, diante do Nova Mutum-MT por 4 a 1, bastou para o Rio Branco ser eliminado da próxima fase da Copa Verde 2021.

Com a classificação assegurada, o Nova Mutum-MT terá como adversário nas quartas de final da competição o Brasiliense-DF. O time candango garantiu a vaga ao eliminado fora de casa o favorito Cuiabá-MT, após empate sem gols e vitória nas penalidades por 7 a 6.

Resumo do jogo

Os visitantes começaram a partida com marcação alta e pressionando o campeão acreano. O primeiro gol da equipe do Nova Mutum era questão de tempo e saiu de um chute cruzado do atacante Romário, aos 9 minutos.

Soberano na partida contra um adversário que tinha dificuldade na criação e pouco oferecia perigo, o Nova Mutum ampliou a vantagem com o impossível Romário. O atacante arriscou o chute de fora da área e contou com colaboração do goleiro Elvis. Mais festa dos visitantes no gramado da Arena da Floresta.

Com apenas uma finalização certa para o gol dos visitantes, o Rio Branco acabou levando o terceiro gol. O lateral direito Leonardo aproveitou triangulação e, após vencer dividida com Caique, finalizou de pé trocado para a rede do goleiro Elvis.

Na etapa final, o Rio Branco-AC tentou uma reação e poderia ter encostado no placar, mas o goleiro Gabriel pegou uma penalidade do meia-atacante Gabriel Ceará, aos 14 minutos.

Quatro minutos depois, o árbitro da partida viu pênalti do volante Mamude em Wandinho na área do Estrelão. O próprio Wandinho cobrou o tiro livre e fez o quarto gol dos visitantes.

Numa bola parada, aos 35, o zagueiro Martony usou a cabeça e marcou o gol de honra do Rio Branco. O time acreano poderia ter feito o segundo gol, mas o atacante Wanderson parou na defesa do goleiro Gabriel. No mesmo lance, o atleta estrelado ainda teve a chance de se redimir do erro, mas, na sobra de bola, finalizou sobre o travessão.