Deracre revitalizará aeródromo de Xapuri; trabalhos começam em breve, diz Petrônio

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), encaminhou, na semana passada, parte dos insumos para a revitalização do aeródromo de Xapuri.

Com 1.200 metros de extensão, a pista de pouso receberá serviços de recapeamento e manutenção. De acordo com o diretor de Portos e Aeroportos do Deracre, Sócrates Guimarães, nessa primeira etapa será feita a manutenção dos trechos críticos da pista. Para Guimarães, “é uma obra muito importante, pedida pela população e que vai fortalecer o turismo local. O governador Gladson Cameli se comprometeu, junto com o Deracre, em recuperar mais um aeródromo”.

Inicialmente a equipe de logística do Deracre atuará no envio de insumos para a localidade. Segundo o diretor de Operações, Ronan Fonseca, foi descolada uma parte dos insumos, como asfalto, brita e emulsão asfáltica para dar início à obra de revitalização do aeródromo.

Para o presidente do Deracre, Petronio Antunes, os trabalhos se iniciarão em breve, conforme projeto: “A pista de pouso do aeródromo estava abandonada, com capim crescendo e, graças ao comprometimento do governador Gladson Cameli, iniciaremos logo a recuperação do aeródromo”.