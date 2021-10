Desconhecidos atiram em portão da casa do ex-prefeito de Cobija, Gatty Ribeiro

As informações ainda são vagas, mas dão conta que desconhecidos efetuaram ao menos seis tiros no portão da casa de Gatty Ribeiro, ex-prefeito de Cobija, capital do estado vizinho de Pando/Bolívia, por volta das 23 horas (horário boliviano) deste domingo, dia 3.

As autoridades policiais da Polícia Nacional Boliviana já estão em trabalho de investigação, na tentativa de descobrir quem foi as pessoas que efetuaram os disparos e o motivo. Não se tem notícias de alguém ferido.

Gatty foi prefeito por quatro anos pelo município de Cobija e passou a faixa do cargo no início deste ano. Ex-jogador de futebol e natural de Pando, atuou nos principais clubes do País e seleção boliviana de futebol, onde se tornou um ídolo nacional.

O ex-gestor se elegeu por partido de oposição ao ex-presidente Evo Morales, mas, depois de eleito deixou o partido que o elegeu, desse modo criou vários inimigos políticos na cidade e esta seria uma das pautas nas investigações.