Em boletim, Friale alerta para fortes chuvas no feriado: “Possibilidade de transtornos à população”

O pesquisador Davi Friale soltou, em seu site, mais uma edição do seu boletim meteorológico – desta vez, focando no feriadão e nos primeiros dias de novembro. “Sol e calor no fim de semana, mas muita chuva no feriado”, traz o título do informe.

De acordo com o pesquisador, o sol e o calor vão predominar, no último fim de semana de outubro de 2021, no Acre. “As chuvas, se ocorrerem, serão rápidas e pontuais, com maior probabilidade na região do Juruá. As maiores temperaturas, durante a tarde, vão oscilar entre 32 e 34ºC, enquanto as menores, no início do dia, entre 21 e 24ºC, em Rio Branco, Brasileia, Sena Madureira e demais municípios do leste e do sul do estado. No centro do Acre e no vale do Juruá, as máxima ficarão entre 31 e 33ºC e as mínimas, entre 22 e 25ºC. Excepcionalmente, em alguns pontos isolados de qualquer município, poderá ocorrer chuva forte, com trovoadas, mas de forma passageira”, diz Friale.

Como nem tudo são flores, o pesquisador alerta para chuvas intensas em partes do Acre. “Os primeiros dias de novembro de 2021 serão com muita chuva no Acre. “A partir de segunda-feira (1), começarão a chegar ao Acre e às áreas próximas intensos pulsos úmidos, originários do oceano Atlântico Norte, ao mesmo tempo que uma fraca onda polar deslocar-se-á lentamente na direção do estado. Assim, as chuvas começarão na segunda-feira, mas será entre terça-feira e quinta-feira próximas que ocorrerão chuvas intensas, com acumulados significativos, entre 50 e 100mm, na maioria dos municípios acreanos, inclusive, em Rio Branco”, completa.

Pelas estimativas estimativas de Friale, quarta-feira (3) Rio Branco recebe um dos maiores registros de chuva dos últimos tempos. Ele alerta para transtornos. “Alertamos para a possibilidade, nos primeiros dias de novembro, de ocorrerem transtornos à população, como inundação de ruas, transbordamento de pequenos córregos e igarapés, queda de árvores e deslizamentos de terra. Assim, para evitar maiores prejuízos ou transtornos, é importante que a população e as autoridades fiquem atentas nesses dias de muita chuva.”