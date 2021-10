Em Brasília, Bittar, Alan Rick e Jairo Cassiano participam de evento que marcou fusão DEM/PSL

O senador Marcio Bittar, o deputado federal Alan Rick e o ex-prefeito de Sena Madureira, Jairo Cassiano foram algumas das lideranças que participaram nesta quarta-feira (6), de um grande evento em Brasília que marcou em definitivo a fusão dos partidos políticos DEM e PSL.

Lideranças de ambas as siglas a nível nacional também estiveram presentes bem como o deputado estadual Antônio Pedro e a tesoureira do Democratas no Acre, Carla Mioto. Dessa fusão, nasceu um novo partido chamado “União Brasil”.

Em sua página no Facebook, Jairo Cassiano definiu o momento como ‘um dia Histórico para a Política’. “Participei hoje em Brasília da Fusão do Democratas e PSL. Foi um dia Histórico para a Política, o nascimento do União Brasil. Será o maior Partido do nosso PAÍS.

No Estado do Acre o novo Partido será liderado pelo Deputado Federal Alan Rick e o Senador Márcio Bittar.

Participaram também do evento o Deputado estadual Antônio Pedro e a tesoureira do Democratas Carla Mioto”, postou.

Já o deputado federal Alan Rick demonstrou contentamento em face do evento, ressaltando que continuará trabalhando firme pela população acreana. “Trata-se de um momento significante para todos nós. O Democratas se fortaleceu muito no Acre, contando atualmente com 18 vereadores e 1 prefeito. Agora, mediante a fusão, estaremos conversando com todos eles, ressaltando a importância de permanecermos unidos. Na condição de parlamentar, continuarei lutando pela população acreana, destinando emendas aos municípios nas mais diversas áreas”, enfatizou.

