Em Sena Madureira, escola de capoeira realiza evento para alunos graduados

De origem brasileira, a capoeira é um tipo de luta com características na defesa pessoal e movimentos corporais ágeis, além da musicalidade presente nas rodas de capoeiras. Muito praticada no Brasil, a capoeira, assim como outras artes marciais, existe uma graduação para alunos praticantes e a partir da sexta-feira, 22, a Escola de Capoeira Senzala no município de Sena Madureira vem realizando o batizado de alunos graduados.

Os eventos acontecem nos dias 22, 23 e 24 de outubro com programação para praticantes e para o público, como: recepção dos mestres, contramestres, professores, alunos de diversos municípios, aulão de capoeira com os mestres e contramestres, Roda de Capoeira, bate papos e Workshops. Além do batizado, momento em que os alunos trocam de corda, que é a graduação da Capoeira, haverá também a formatura do Contramestre Porreta. As atividades contam com a presença de diversos mestres renomados.