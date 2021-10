Em Sena Madureira, NF Eventos organiza a primeira edição do Baile do Poderoso

“A vida é um baile: ou você segue, ou você desce até o chão”. Assim está escrito nas canecas do “Baile do Poderoso”, que ocorrerá no dia 16 de outubro, sábado, no Cenário Parque, em Sena Madureira.

Segundo o DJ e organizador do evento, Nauiz Fernando, a atração principal será com os DJs Los Padres, compostos pelos DJs Luan Henrique e Neto Bacelar.

Além disto, o baile contará também com artistas locais como Chocolate do Arrocha, DJ Will e DJ Dublack. “É o evento mais esperado do ano, então as expectativas são sempre as melhores possíveis”, complementou, prometendo agitar o município e trazer muita diversão ao público local.

Ainda de acordo com o DJ, os ingressos disponíveis são para áreas VIP e camarote e podem ser adquiridas através do Instagram da organização, @baile_poderoso_sm, ou comprando na Casa da Amizade e Virlian dos Ingressos através do telefone (68) 99962-0205.