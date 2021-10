Fã divulga foto de Bruno Gagliasso em ônibus e revela como ele o tratou

Diário de Apocalipse Digital, dia 01: O Twitter foi tomado por missionários do Telegram. De alguma forma ainda estou vivo.

(Falando em Noronha) Bruuu você não vai lembrar mas era 01/01/2019 e voltamos no mesmo voo de Noronha pra Recife e você foi taaaaao legal com todo mundo que se eu ja gostava de você virei seu fã ali hahah ♥️♥️ gente como a gente. Sucesso sempre ♥️♥️🥰🥰 pic.twitter.com/VFKzO6PUfa

“A gente não fala meu rei. Ponha um “véi” ao invés de rei, que já tá massa”, disparou uma pessoa, com algumas expressões características da região.

Imediatamente, os internautas disseram que a expressão “meu rei” é associada a eles, mas não tem nada a ver com a cidade.

Na publicação em questão, Bruno surgiu relaxando em uma piscina com vista para o mar e escreveu na legenda: “Salvador não precisa de filtro, né meu rei”.

Entretanto, o ator acabou pisando na bola e citando um termo que não é utilizado por ninguém que mora na cidade, de acordo com os próprios moradores.

tualmente, o artista, que passa uma temporada morando na Europa com a mulher e os três filhos, Titi, Bless e Zayan, ainda deu uma alfinetada no presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Tá bom, gente. Eu confesso!

Mandei derrubar a internet pra obrigar todo mundo a assistir Marighella no cinema. Mas, era pra ser só no dia 04 de novembro.

Fiz o pedido e entregaram com um mês de antecedência…

— Bruno Gagliasso – Pai de 3 (@brunogagliasso) October 4, 2021