Família de William Bonner é pega com triste notícia e morte deixa todos em choque: “A gente tentou”

Hugo Bonemer, que se assumiu gay há alguns anos, falou sobre a perda do pai, Christian Bonemer, na madrugada deste sábado (30). Além disso, William Bonner, âncora do principal telejornal do País, é parente de Christian, que perdeu a vida aos 58 anos de idade, sendo mais uma das vítimas da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Dessa forma, segundo informações, ele seguia em internação há 16 dias em um hospital em Londrina, no Paraná.

Em seguida, o galã que perdeu o pai afirmou que todos tentaram mudar o triste desfecho da história e fizeram de tudo que podiam para mudar a situação em que ele estava. "Mas há 16 dias meu pai veio lutando pra sair do hospital, da intubação, da ECMO, e há limites pra toda batalha. No entanto, há limites pro meu entendimento do que parece justo. E isso não parece. Não é. Não pode. Dói demais", iniciou Hugo Bonemer.