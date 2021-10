Fila de 2h para comer, bebida quente e pane no show marcam turnê de Safadão em Cancún

O cantor Wesley Safadão fez as malas rumo a Cancún, no México, para o seu evento WS Weekend realizado em um resort. Mas o que era para ser um momento de diversão acabou se tornando um caos na vida dos fãs do artista que compraram os pacotes para viagem.

Segundo fontes da coluna, as expectativas do público foram frustradas com o péssimo serviço do resort. Algumas pessoas relatam que levam mais de duas horas e meia para conseguir fazer uma refeição no local. Pra piorar, até mesmo as bebidas são servidas quentes aos hóspedes.

Leia mais em Metrópoles, clicando AQUI.