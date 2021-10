Filhotes de tucano são resgatados após queda de árvore ‘levada’ durante tempestade

Três filhotes de tucano foram resgatados nesse domingo (24) no distrito de Rochedinho, em Campo Grande, após a queda de uma árvore por conta do temporal ocorrido no fim de semana. As aves, da espécie Ramphastos toco, caíram ao solo junto com o ninho que ficava na árvore.

