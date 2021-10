Forte temporal derruba torre principal de rádio em Sena e deixa difusora fora do ar

Um forte vendaval registrado na tarde desta terça-feira (12), em Sena Madureira, no interior do Acre, causou alguns estragos pela cidade.

A torre principal da Radio Difusora AM, com sede localizada no bairro Canizio Brasil, foi derrubada pela ventania.

Os registros foram compartilhados pelo jornalista Edinaldo Gomes. “O forte vendaval derrubou a torre da nossa Emissora, no Conjunto Canizio Brasil. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. Por outro lado, estamos fora do ar”, explicou.

A direção da rádio já solicitou assistência técnica.