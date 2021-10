Globo antecipa estreia e anuncia novidades no BBB22

Próxima temporada do reality terá novidades na Festa e no Cinema do Líder

No BBB22, a festa do líder também vai trazer novas surpresas. Agora, os participantes vão poder comprar itens adicionais com suas estalecas para deixar a celebração do jeitinho que preferirem.

No Cinema do Líder, outra mudança: em casa, o público vai poder assistir ao mesmo conteúdo que os participantes do BBB. O filme exibido para os brothers será transmitido na sessão Sessão Cinema do líder, que a emissora levará ao ar nas noites de terça-feira.

A coluna LeoDias apurou que estão previstos 95 episódios do BBB22. A grande final deve ser exibida pela emissora no dia 21 de abril do ano que vem. E para os inimigos do fim, a Globo já confirma a realização do especial O Reencontro, que será levado ao ar no domingo, 23 de abril.