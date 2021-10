Após novos aumento anunciados pela Petrobrás, postos de Sena Madureira já comercializam a gasolina comum a R$ 7,21 o litro.

Hoje o preço está variando de 6,98 a 7,25, dependendo do posto.

“Não vamos mais poder sair em nossos veículos agora. Vão ficar de enfeite em nossas garagens.” reclama uma internauta

Com a dolarização do preço do barril de petróleo, a tendência é aumentar ainda mais.