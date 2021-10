Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado

A lista

Data estelar: Sol ingressa em Escorpião; Lua míngua em Gêmeos.

Faz uma lista detalhada de tudo que te atormenta, mas também uma minuciosa descrição do que te produz regozijo. Precisas fazer esse exercício com total desapego ao resultado, com honestidade e realismo, sem tentar contar um conto onde teu papel seja de vítima das circunstâncias, apenas uma descrição objetiva e simples da realidade. Talvez não consigas finalizar essa lista em pouco tempo, porque algo em tua mente te fará esquecer de vários pontos, porém, mantém essa descrição sempre por perto, para agregar itens a ela a qualquer momento. Talvez mediante esse exercício tu verifiques que tua vida não é ruim nem ótima, apenas é tua vida, na qual se entrelaçam necessariamente as razões da dor e do regozijo, porque é assim que as coisas são. Que isso te sirva para, daqui em diante, seres mais realista.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Há assuntos que não comportam nenhuma negociação além de todas que já foram feitas e que, a partir de agora, ou se transformam em obras práticas, ou precisarão ser deixadas de lado para que a vida siga seu curso.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

De qualquer ótica que você pretenda analisar, sempre você precisará construir algum tipo de vínculo. Ou seja, a independência absoluta é uma lenda que nenhum ser humano conseguiria realizar. Interdependência.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Apesar da vontade de se esconder e que o mundo esqueça você, nada disso acontecerá, porque tem inúmeros assuntos requerendo sua atenção imediata, apesar de não serem nada do que você desejaria experimentar.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Quando não se pode entender o que acontece, mas que ao mesmo tempo impacta sua alma, resta sentir e pressentir, porque essas também são informações que, depois, serão transformadas em razões e argumentos. Aí sim.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O que acontece a você não acontece a você exclusivamente, são acontecimentos que impactam a vida de inúmeras outras pessoas semelhantes ou diferentes de você, mas que atuam, neste momento, na mesma faixa vibratória.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Muita coisa poderia ser dita, muitas opiniões ouvidas, mas talvez isso acabe dispersando em vez de ajudar. Procure raciocinar direito, de forma prática, sem se lançar a cenários que ainda não tem como acontecer. Aí sim.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Aos poucos, porém, com grande velocidade, a onda está virando ao seu favor, encerrando longos meses de hibernação para as coisas que você tanto quer realizar. O cenário é diferente, mas você permanece, é isso que importa.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Sua alma sente muito claramente que a onda está virando ao seu favor, e essa é uma condição que precisa ser administrada com sabedoria, dando tempo ao tempo, sem se precipitar na direção de coisa alguma.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A única razão de existirem os relacionamentos humanos é que, através desses, as pessoas trocam experiências e se enriquecem mutuamente. Se não houver troca, nem o nome mereceriam de relacionamento. Nada disso.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Prestar serviço não é rebaixamento algum, pelo contrário, a superioridade há de ser demonstrada através de o quanto nossas presenças facilitem e deem suporte às pessoas que não tenham ainda esse desempenho.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Se você fizer o que precisa em tom de brincadeira, se divertindo e regozijando com o desempenho de suas funções, então sua alma não ficará ansiando que esse tempo termine, mas viverá feliz a maior parte do tempo. Por aí.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Entre continuar fazendo o que deixa você confortável e se lançar a novas aventuras sem saber quais serão os resultados, por enquanto sua alma não sabe o que fazer e tenta se equilibrar com graça na corda bamba dos dilemas.