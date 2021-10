Lázaro Ramos faz desabafo sobre rompimento com Taís Araújo e entrega: “Foi uma questão”

“A gente não conversou muito (sobre a mudança). Mas para mim foi uma questão, sim [trabalhar separado]. Gosto de trabalhar com Taís, temos sintonia. Nos últimos anos, muito da nossa felicidade veio junto do trabalho. Mas ela será minha parceira de qualquer modo porque, fora da TV, temos projetos no teatro e na publicidade”, explicou Lázaro Ramos.

Lázaro Ramos, que recentemente decidiu não renovar seu contrato com a Globo, abriu o jogo sobre o fato de ter tomado um caminho diferente da esposa, Taís Araújo. Em suma, a famosa está em uma ótima fase na carreira, sendo uma das juradas do tão falado ‘The Masked Singer Brasil’.

