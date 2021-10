Lucas Penteado nega ser usuário de cocaína e anuncia o resultado sobre paternidade

O ator da Globo, Lucas Penteado vem dando o que falar na web. Em suma, no último fim de semana, o ex-BBB fez uma live em seu Instagram, expondo uma suposta traição de sua noiva. Entretanto, ao longo da semana, Julia decidiu expor sua versão dos fatos. Dessa forma, além de negar que tenha traído seu até então noivo, a jovem fez uma revelação polêmica. De acordo com a menina, o artista é agressivo e usuário de cocaína. Além disso, segundo a mesma, ele teria pegado o celular dela e trocado as senhas de todas as redes sociais.

Sendo assim, agora foi a vez de Lucas Penteado se defender. Desse modo, através de sua assessoria, ele rebateu as acusações de sua ex-noiva.

“A Assessoria de Lucas Penteado esclarece que o ator jamais pretendeu que a ex-noiva fosse alvo de ofensas e ameaças nas redes sociais. Em razão disso, logo após, Lucas pediu em suas redes sociais que os ataques a ela cessassem imediatamente. O ator ainda esclarece que no dia dos fatos não estava alcoolizado ou teria usado drogas antes de fazer a live naquela noite, o que pode ser atestado por testemunhas”, começou o comunicado.

“No mesmo sentido, Lucas afirma que não furtou ou se apropriou de qualquer objeto ou pertence da ex-noiva, como celular e documentos, assim como não invadiu a privacidade, nem trocou senhas dela em redes sociais e aplicativos. Lucas Penteado, seus familiares e assessoria se colocam a disposição para dialogar com a família de Julia Franhani”, informa o comunicado.

Lucas Penteado fala sobre suposta paternidade

Além disso, o artista da Globo também está sendo acusado de ser pai de uma criança. Contudo, de acordo com a assessoria, ele já passou pelo teste de DNA, e o mesmo deu negativo.

“Com relação ao processo de investigação de paternidade proposto por uma ex-namorada, o ator esclarece que ela já tinha proposto a mesma ação em 2016. Porém, após Lucas ser submetido ao exame de DNA junto ao IMESC (Instituto de Medicina Social e Criminologia de São Paulo), o resultado foi negativo. Sendo assim, as duas peritas do Instituto Oficial concluíram que Lucas não era o pai biológico da criança.”

Contudo, não para por ai. “Se de fato fosse o pai, o ator jamais se eximiria de suas responsabilidades e certamente reconheceria e exerceria plenamente a paternidade. Lucas está a disposição do Poder Judiciário para ser intimado e, se necessário, ser submetido a novo exame de DNA”.