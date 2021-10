Mailza garante R$ 18 milhões em emendas para recuperação de ramais no Acre

Afim de fortalecer os municípios acreanos e garantir mais qualidade de vida à população, a senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) destinou R$ 18 milhões de emendas parlamentares de sua autoria para recuperação e melhorias de ramais de municípios do interior do Acre.

A iniciativa soma-se a outras ações viabilizadas pela parlamentar, que já enviou mais de R$ 233 milhões (duzentos e trinta e três milhões) para o estado e prefeituras em diversas áreas. As obras serão executadas pelo Departamento de Estrada e Rodagem, Infraestrutura, Hidroviária e Aeroportuária do Acre (DERACRE).

Mailza destaca que os recursos buscam atender um anseio antigo da população “Andando pelos ramais do Acre, ouvi muito o clamor da população pela melhoria dos ramais. Me preocupo muito com os produtores rurais, e agora várias estradas vicinais serão recuperadas, o que vai melhorar a trafegabilidade e o escoamento da produção. Isso é promoção do desenvolvimento econômico do nosso estado e dignidade às pessoas”, explicou.

A parlamentar pontua também que o envio do recurso atende uma solicitação do governador Gladson Cameli. “Nós temos conseguido ajudar o estado e continuaremos trabalhando em parceria para trazermos, cada vez mais benefícios aos acreanos”, garantiu.