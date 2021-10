Motorista tenta dar marcha ré e veículo cai em barranco em Rio Branco

Um motorista se envolveu em um grave acidente na noite deste sábado (9). O fato aconteceu na rua Piauí, no Bairro Preventório, região do Papoco, em Rio Branco.

Segundo informações do proprietário do veículo, que pediu para não ser identificado, um amigo dele insistiu muito para dirigir o carro modelo Pálido de cor vermelho e, após várias insistências, o homem deixou o amigo dar a ré no carro.

Ao tentar se afastar de ré, as duas rodas traseiras do automóvel desceram em um barranco que tem aproximadamente 12 metros de altura. Em seguida, o carro desceu lentamente, possibilitando o motorista sair do veículo.

Populares ainda pararam para ajudar vítima e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local, dando os atendimentos necessários para a vítima, que teve somente um corte no supercílio.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito também estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos dos militares do Corpo de Bombeiros, que foram acionados para ajudar tirar o veículo de dentro do barraco. Foi necessário utilizar uma árvore de um dos terrenos das residências próximas para arrastar o veículo de dentro do buraco.

O motorista que causou o acidente ficou dentro de uma residência e não quis se apresentar para os agentes do Batalhão de Trânsito. Um boletim informativo foi confeccionado para dar ciência do fato às autoridades policiais.