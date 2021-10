Mutirão de vacinação na zona rural de Rio Branco aplica mais de 400 doses contra Covid-19 e Influenza

A Prefeitura de Rio Branco divulgou nesta segunda-feira (25) um balanço referente às ações de vacinação realizadas nos últimos dias 18, 20 e 22 de outubro na zona rural da capital.

No total, foram vacinados 417 moradores em nove ramais, distribuídos entre 230 doses do imunizante contra Covid-19, 12 doses de reforço e 175 referentes à Influenza, também conhecida como o vírus da gripe.

A ação, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) em conjunto com a Divisão de Saúde na Comunidade, esteve em pontos estratégicos para que as pessoas pudessem se deslocar de suas respectivas residências com facilidade.

No primeiro dia, foram 118 doses aplicadas. No segundo, 172, e no último, 127. Além disto, ainda foram realizadas 24 coletas de PCCU (preventivo), 88 testes rápidos no Ramal do Junqueira – Barro Vermelho, e 12 visitas domiciliares no Barro Alto e Projeto Cajazeira.

Confira abaixo a quantidade de doses aplicadas em cada dia de vacinação: