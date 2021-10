“Não existe nenhuma pressão, mas quero seu apoio”, diz Marcia Bittar sobre dobradinha com Gladson nas Eleições 2022

A pré-candidata ao Senado, Marcia Bittar, está com as melhores expectativas para obter o apoio do governador Gladson Cameli nas próximas eleições de 2022.

Em entrevista ao ContilNet, nesta sexta-feira (15), Marcia explicou que o bloco de partidos (Solidariedade, PSL, Republicanos, PTB, PSDB, PDT, Cidadania, PSC e Patriota) que se reuniu nesta sexta-feira (15), liderado pelo seu ex-marido, o senador Marcio Bittar, não fez nenhuma pressão ao governador.

“Recebemos ele aqui e colocamos nossa candidatura à disposição dele. Não tem nenhuma pressão, mas queremos sim que ele nos apoie”, destacou.

Ao cumprimentar Marcia, Gladson chamou a pré-candidata de “minha senadora”. O episódio toma repercussão no momento em que Cameli precisa decidir qual nome vai apoiar no próximo pleito. Disputam por isso, além de Marcia, a atual senadora Mailza Gomes e os deputados Jéssica Sales, Alan Rick e Vanda Milani.

“Conversa muito agradável. Estamos esperançosos. Eu sou a candidata do presidente do Brasil, do relator do orçamento, que está cercada de 10 partidos políticos e trabalhando em pelo menos 15 campanhas. Não tem como eu abrir mão disso, pois já fiz em outros anos. Se alguém tiver que fazer isso [abrir mão], não sou eu”, finalizou.