Noiva dirige até o próprio casamento após ter mais de 20 corridas canceladas: ‘Rindo de nervoso’

A empresa afirma ainda que a conduta dos condutores em aceitar ou não as viagens “são analisadas pelas empresas” e “podem levar à penalidades nas contas envolvidas”. No entanto, não comentou o caso em específico.

“O tempo foi passando, e estava com previsão de chuva. Pedimos os carros, e os motoristas foram cancelando. Tanto no meu celular, como no [celular] das madrinhas e no da cerimonialista. Ninguém conseguia carro”, lembra a noiva.

A advogada saiu da região do Jardim Botânico e estava acompanhada de duas amigas, suas madrinhas, que vieram de Pernambuco para participar da cerimônia no DF e registraram a aventura. Como elas não conheciam bem a cidade, a própria noiva decidiu dirigir.

“Todos já estavam no casamento. O meu noivo, Felipe Barbosa, já estava nervoso achando que eu havia desistido. Foi quando resolvi dirigir até a festa. Inseri o endereço no GPS e fui”, conta Nathália.

O casamento estava marcado para as 17h, na Asa Sul, mas o cortejo só começou às 18h20, por causa do imprevisto. A cerimônia já havia sido adiada três vezes devido à pandemia de Covid-19.

Questionada sobre o motivos dos cancelamentos, a Uber informou ao g1, por meio da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec), que “os motoristas parceiros de aplicativos são profissionais independentes e, assim como os usuários, podem cancelar viagens quando julgarem necessário”.

Nathália Andrade conversa com manobrista na chegada ao próprio casamento — Foto: Rafael Zart

‘Sufoco’

Durante o percurso até o próprio casamento, Nathália lembra que as emoções variavam, da raiva à euforia. Em um vídeo curto gravado pela amiga que estava no carro, ela aparece dirigindo e rindo (veja no topo da matéria).

A chegada da noiva na cerimônia também foi registrada pelo fotógrafo. Na imagem, Nathália aparece ainda no carro, conversando com o manobrista do restaurante onde ocorreu o casamento.

“Nem o manobrista acreditou que era eu mesma dirigindo. Eu disse: moço, pelo amor de Deus, eu preciso casar”, contou Nathália, com bom humor.