ONG Patinha Carente realiza feira de adoção de pets no AC

Para quem quiser levar mais amor para casa, oportunidade não vai faltar a partir desta sexta-feira (08) na Vila Rio Food Park, em Rio Branco. A Organização Não-Governamental (ONG) Patinha Carente, que atua em prol da causa animal, realiza uma Feira de Adoção que ocorrerá até o próximo domingo (10), das 18h às 20h.

Nesta ação, a ideia é de que as pessoas se sintam estimuladas a adotar um cão ou um gato, seja este filhote ou adulto, macho ou fêmea. De acordo com a presidente da ONG, Vanessa Facundes, serão em torno de 20 animais que estarão disponíveis.

“É necessário ser maior de idade para adotar e estar com documento de identificação. Estamos muito otimistas em relação a adoção dos animais carentes, porque em 2018 foi a nossa última feira, aí começou a pandemia e nossos eventos ficaram prejudicados”, falou.

Facundes complementou também que as pessoas podem contribuir com doação de rações, ou até mesmo com quantia em dinheiro, para que os trabalhos realizados pela ONG, fundada em 2013, possam continuar impactando a vida de tantos animais que anseiam por uma nova história com uma nova família.

“Nós estamos com uma dívida de R$14 mil, pedimos que quem puder doe qualquer valor para ajuda a quitar os débitos e resgatarmos cada vez mais vidas necessitadas. Além da doação financeira, pode doar ração, ser voluntário ou ser lar provisório”, disse.

Para contribuir com a causa, basta entrar em contato através das redes sociais da Patinha Carente ou realizar um PIX para o CNPJ da ONG: 21.614.179/0001-47.