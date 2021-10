Outubro Rosa: Fundhacre cuida de mulheres da Vila Campinas, em Plácido de Castro

A Fundação Hospital do Acre, por meio do presidente da unidade hospitalar João Paulo Silva, se fez presente na ação alusiva ao Outubro Rosa, que foi realizado em Vila Campinas localizado no município de Plácido de Castro.

O evento que foi voltado para a saúde da mulher, foi uma iniciativa da Unidade Mista Ana Nery e ocorreu no salão da igreja Assembleia de Deus.

Na ocasião foram feitos agendamentos de exames de PCCU e mamografia para as mulheres da comunidade, que serão feitos no Hospital do Amor, além de uma palestra que abordou sobre a importância da prevenção ao câncer de mama.