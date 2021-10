Palmeiras quebra série negativa e bate o Inter em duelo direto pelo G-4

O Palmeiras bateu o Inter por 1 a 0 na tarde deste domingo, no Allianz Parque, e deu fim à série de sete jogos (cinco deles pelo Campeonato Brasileiro) sem vitórias. Raphael Veiga, de pênalti, fez o gol do triunfo alviverde em duelo direto pelo G-4. O Inter passou boa parte do jogo com um jogador a menos. Perdeu Edenilson, expulso no começo do segundo tempo por reclamação justamente no lance da penalidade – cometida por Cuesta ao esticar o braço em chute de Rony.

Com a vitória, o Palmeiras subiu para 43 pontos e pulou, ao menos momentaneamente, para o quarto lugar. O Inter, estacionado em 39, não conseguiu deixar o sétimo posto. Clique aqui e veja a tabela completa do Brasileirão.

Leia mais em Ge, clicando AQUI.