Patrícia Poeta cai no choro ao vivo na Globo ao receber surpresa

Substituindo Fátima Bernardes, que está se recuperando de uma cirurgia, Patrícia Poeta caiu no choro ao receber uma homenagem no ‘Encontro’. Em suma, ela comemorou seu aniversário no palco do programa, e não segurou a emoção ao vivo.

“O pessoal perguntou quantos anos estou fazendo, estou fazendo um ano. Depois do que passei no mês passado eu mereço fazer um ano de idade e não 45. É uma segunda chance de vida. Eu brinco e falo sério ao mesmo tempo, porque eu gosto de trazer uma certa leveza. Mas é uma segunda chance e a gente não pode deixar de viver cada segundo e aproveitar as coisas boas”, disse a apresentadora. Além disso, Patrícia Poeta também ganhou um bolo de seus colegas de trabalho, inclusive Manoel Soares e Tati Machado que os ajudam a apresentar o programa. Felipe Costa, filho da ex-âncora do Jornal Naconal, Jane Pfingstag, sua tia, e Paloma Poeta, sua irmã, que é repórter e apresentadora da Record, lhe enviaram mensagens em comemoração ao dia especial. “Estou me segurando para não me emocionar. Está sendo um aniversário muito especial porque realmente é um renascimento. Não deixar de curtir cada segundo da vida, aproveitar as pessoas que estão perto da gente. Novo ciclo”, comentou a apresentadora, antes de cair no choro.

