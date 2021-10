Perigos da planta comigo ninguém pode; confira prós e contra de ter em casa

A planta comigo-ninguém-pode é muito famosa, para algumas pessoas por causa dos seus significados sobrenaturais, para outras, apenas pela beleza e para outras por causa da sua toxidade. Confira quais alertar precisa ter sobre ela nessa matéria de hoje, 24 de outubro, aqui no Jardim e cia, blog do site Folha Go.

É importante estar atenta aos perigos da comigo-ninguém-pode, principalmente quando se tem crianças e bichos em casa, afinal eles podem ingerir dela sem querer.

Quais são os perigos da planta comigo-ninguém-pode?

Essa planta possui cristais de oxalato de cálcio. Isso significa que ela é capaz de irritar a pele ao entrar em contato com o leite que sai dela. Esses cristais saem da planta como agulhas, portanto fura os tecidos do corpo com facilidade, principalmente mucosas.

O mais comum é que crianças ou bichos entrem em contato com leite de planta, pois eles não tem conhecimento dos riscos dela. A comigo-ninguém-pode possui um liquido leitoso, que sai dela sempre que é cortado o talo das folhas.

É necessário quando a comigo-ninguém-pode entra em contato com os olhos

Como já foi citado, o líquido da planta consegue perfurar mucosas. No caso dos olhos, ao entrar em contato, pode causar dor, sensibilidade a luz, lesões graves na córnea, espasmos nas pálpebras e muitos outros incômodos.

