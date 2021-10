PL dos Transportes pode ser adiada e vereador diz: “Jamais será para ajudar empresários”

“Quando se falou em subsídio, sempre colocamos os requisitos básicos para a aprovação da PL, e a principal era o pagamento do salários dos mais de 1.500 pais de famílias, a melhoria da qualidade de serviço, a redução do preço de passagem. Então quero que seja bem explícito, para que não se passe outra imagem para a população”, salientou Samir

O PL prevê um repasse de R$ 2,4 milhões às empresas e seria votado nesta quinta-feira (7), mas foi retirado de pauta pela falta de documentos como a ata do Conselho Tarifário que permitiu a redução da tarifa do transporte coletivo e uma ementa em relação ao Plano Plurianual (PPA).

A votação do Projeto de Lei (PL) enviado à Câmara Municipal de Rio Branco pelo prefeito Tião Bocalom (Progressistas), que institui a concessão de subsídio tarifário temporário do transporte coletivo urbano, com o objetivo de custear até 100% do valor da tarifa pública, pode ficar para a próxima semana.

