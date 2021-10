Polícia penal tira de circulação monitorado que vendia entorpecentes em Manoel Urbano

Um reeducando de Sena Madureira que estava utilizando a tornozeleira eletrônica foi tirado de circulação por descumprir as regras impostas pelo sistema. Segundo consta, policiais penais capturaram o mesmo na cidade de Manoel Urbano sob a acusação de se encontrar comercializando entorpecentes.

A equipe responsável pela fiscalização dirigiu-se até a casa do monitorado. Chegando lá, ele demonstrou certo nervosismo e ao ser feita a busca pessoal, os policiais encontraram em seu poder 1 mil reais em dinheiro vivo e alguns macarrões de maconha.

Em razão de ter infringido as regras do sistema de monitoramento, o acusado deverá regressar para o regime fechado.

Além desse caso de Manoel Urbano, nesta terça-feira (26), outro monitorado também foi levado para a Delegacia por força de um mandado judicial. Em datas pretéritas, ele cortou a cinta de seu equipamento e evadiu-se, passando a ser considerado foragido. O mesmo foi capturado no Bairro Bom Sucesso, em Sena Madureira.

O presídio de Sena Madureira tem uma equipe específica para atuar na questão do monitoramento eletrônico bem como o Grupo de capturas que atua à medida em que as regras não são obedecidas.