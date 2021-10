Policial civil é investigado por estupro de adolescente indígena e outra menor em cela de delegacia no Acre

A Polícia Civil decidiu abrir um processo administrativo-disciplinar contra o policial de iniciais R.A.D.S.F., acusado de ter abusado sexualmente de uma adolescente indígena e outra jovem também menor de idade enquanto as duas estavam apreendidas e custodiadas em uma das celas da delegacia de polícia do município de Epitaciolândia.

O crime considerado hediondo e que se provado configura as transgressões disciplinares, é punível com a pena de demissão, a bem do serviço público.

O processo administrativo terá um prazo regular para instrução será de 60 dias prorrogáveis por igual prazo.