Preço do litro da gasolina passa se aproxima de R$ 10 em municípios acreanos

Após o último aumento nos combustíveis, o preço do litro da gasolina já ultrapassou os R$ 9 em municípios mais isolados no Acre. Em Marechal Thaumaturgo, os acreanos já pagam R$ 9,50 e em Porto Walter R$ 9,25. Em Santa Rosa do Purus, os munícipes pagam R$ 8,20 e em Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do estado, paga-se R$ 7,57.