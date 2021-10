Prefeitura dá posse aos novos subprefeitos em Cruzeiro do Sul

Tomaram posse na manhã desta quarta, 06, os novos subprefeitos das vilas de Cruzeiro do Sul. A solenidade aconteceu do auditório do Senac e contou com a presença do prefeito Zequinha Lima e de secretários. A posse acontece após o processo eleição direta, realizado no último dia 12 de setembro nas comunidades, mediante edital da prefeitura.

Na ocasião, foram apresentados aos novos subprefeitos todos os secretários da gestão para que possam encaminhar as diferentes demandas da comunidade nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, produção e etc.

“A prefeitura será sempre uma parceira das comunidades através do trabalho, da orientação, sugestão e diálogo com nossos subprefeitos. A subprefeitura não consegue executar o serviço se não houver a gestão e a gestão não consegue chegar na comunidade se não for através dos subprefeitos e vereadores. Hoje uma das maiores demandas das comunidades é a questão do acesso, e aí dizer que podemos contar conosco e governo do estado apara que juntos posamos fazer uma grande parceria e sair ganhando”, disse o prefeito Zequinha.

Foram eleitos sete candidatos para as comunidades rurais. Os eleitos são moradores da comunidade e tem disponibilidade para o cumprimento de carga horária integral com dedicação exclusiva como representantes contratados pela prefeitura na comunidade. O processo de escolha é tomado pela própria comunidade.

“A própria comunidade resolve através do voto. Nada mais justo do que eles se envolveram sem intervenção de secretário ou da gestão. O importante é que nosso papel foi garantir que o processo acontecesse de maneira mais limpa e transparente”, explicou o prefeito.

Com a posse, os subprefeitos eleitos pela comunidade passam a fazer parte da gestão com as atribuições definidas em prol da comunidade.

“Temos uma expectativa muito boa, porque o prefeito já passou isso para gente, não vamos ter nenhuma dificuldade, somos agora parte da gestão e vamos ter como desenvolver um trabalho voltado para a comunidade com a parceria da prefeitura, tivemos aceitação muito boa e vamos ter uma relação boa com a comunidade”, disse ao fim da solenidade, João Paulo Reis, subprefeito da Vila Lagoinha.

“Já tenho um trabalho prestado na comunidade agora é dar continuidade. As expectativas são boas, e com as bençãos de Deus isso vai dar certo. Conto com a ajuda da comunidade, diretores de escola, pastores de igrejas e também da católica, em colocar à disposição da comunidade com coragem e humildade para fazer o meu melhor”, disse Maurício Oliveira da Silva, subprefeito da Vila Santa Rosa.

“Todos estamos com uma expectativa muito grande, tivemos uma reunião com o prefeito Zequinha e ele se comprometeu em ajudar a todos os subprefeitos, independente do partido, então isso é muito positivo para a gente. Estamos vendo a disponibilidade que o prefeito está tendo, e isso nos conforta de que faremos um grande trabalho com a ajuda do prefeito e da comunidade”, disse Manoel Maciel, subprefeito da Vila Assis Brasil pelo segundo mandato.

Estes são os novos subprefeitos empossados:

1. Vila Pentecostes – Francisco Liberman de Souza

2. São Pedro – Aldemir Leite

3. Lagoinha – João Paulo Reis de Oliveira

4. Santa Rosa – Maurício Oliveira da Silva

5. Assis Brasil – Manoel Costa Maciel

6. Santa Luíza – José Francisco Alves

7. Liberdade – Quedma da Cruz Oliveira