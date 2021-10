Prefeitura no AC divulga processo seletivo com vagas na Assistência Social; salários chegam a R$ 3 mil

A Prefeitura Municipal de Mâncio Lima publicou nesta quarta-feira (27), o edital de abertura referente ao Processo Seletivo Simplificado para o preenchimento de vagas temporárias de assistente social, psicólogo e pedagogo da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Segundo o edital de nº 005/2021, divulgado no Diário Oficial do Estado (DOE), serão disponibilizadas sete vagas imediatas, sendo três para assistente social, com remuneração de R$ 2,1 mil e carga-horária de 30h, duas para psicólogo com salário de R$ 2,1 mil e 30h semanais, e duas para pedagogo com remuneração de R$ 1,535,44 e 25h de carga-horária. A quantidade de vagas do cadastro de reserva também é a mesma.

O processo seletivo contará com prova objetiva classificatória e eliminatória que, por sua vez, será aplicada no próprio município em locais a serem divulgados no Portal da Prefeitura. Os exames conterão 35 questões, sendo 10 para língua portuguesa, 10 para conhecimentos gerais e atualidades e 15 para conhecimentos específicos, sendo este último com peso 2. No total, a pontuação máxima será de 50 pontos.

As inscrições poderão ser realizadas exclusivamente pela Internet a partir da próxima quinta-feira (27) até o dia 05 de novembro, e mediante pagamento de taxa de R$50 para todos os cargos. Os candidatos que tiverem cadastro no CadÚnico e estiver desempregado, bem como àqueles que tiverem doado sangue nos últimos doze meses, poderão conseguir isenção do pagamento.

Segundo o cronograma, a prova objetiva está prevista para acontecer no dia 21 de novembro. Já o resultado final, está marcado para o dia 30 do mesmo mês. Para informações mais detalhadas acerca dos pré-requisitos para cada cargo, bem como funções e esclarecimentos a respeito do conteúdo programático para cada prova, basta conferir o edital.